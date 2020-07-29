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Представители Украинской Православной Церкви приняли участие во встрече Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

Фото: news.church.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря) обратил внимание  Дмитрия Разумкова на риски и проблемы, которые могут возникнуть в результате принятия антицерковных законопроектов.

Во встрече также принял участие председатель Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.

Митрополит Климент  отметил, что разработка закона о военном капелланстве может привести к дискриминации миллионов верующих Украинской Православной Церкви. Опасения также вызывает возможная ратификация Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями.

Владыка Климент обратил внимание на опасность, которую таят в себе проекты законов «О медиа», о ювенальной юстиции, о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно вывода несовершеннолетнего из системы уголовного правосудия, а также «О внесении изменений в Закон Украины  «Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин» по проведению гендерного аудита».

Архиерей также внес ряд предложений по поводу проекта Трудового кодекса Украины.

Митрополит Климент уверен, что проект Закона о пенитенциарной системе должен расширить возможности предоставления пастырской опеки лицам, находящимся под следствием и осужденным, а также персоналу учреждений пенитенциарной системы.

В новой редакции Закона Украины «О защите персональных данных» должен содержаться запрет обработки персональных данных о религиозных или мировоззренческих убеждениях, принадлежности к религиозным организациям, считает иерарх УПЦ. Однако религиозная организация должна иметь возможность проводить такую обработку, как это предусмотрено действующим законом.

Члены ВСЦиРО выразили  стремление участвовать в общественном обсуждении законопроектов, связанных с деятельностью религиозных организаций и в разных направлениях сотрудничества религиозных общин с представителями государства и общества.
ForUm

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