В течение последних 4-х дней в курортном поселке Железный Порт проходил фестиваль «Звездный прибой» Grand opening fest. Организатор мероприятия допустил нарушение карантинных правил, в результате на него составили два административных протокола за ст.44-3 «Нарушение правил карантина людей» КоАП, сообщила пресс-служба полиции Херсонской области.

Как рассказал руководитель управления превентивной деятельности полиции Херсонщины Вячеслав Шинкарев, в органы власти Голопристанского района с заявкой о проведении в период с 24 по 27 июля песенного фестиваля обратилась директор одного из прибрежных пансионатов, расположенных в селе Железный Порт. По этому поводу работники полиции провели с организатором разъяснительную работу по соблюдению и недопущения нарушения карантинных правил. Однако в последние два дня фестиваля было значительно превышено количество зрителей концертной программы. Поэтому, в отношении организатора позавчера и вчера были оформлены административные материалы по ст.44-3 КоАП «Нарушение правил карантина людей» (влечет наложение штрафа на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан).

Всего с начала введения карантина работниками полиции Херсонщины составлено 865 административных протоколов за ст.44-3 КоАП. Полиция продолжает контролировать соблюдение действующих карантинных ограничений и напоминает, что их нарушение влечет за собой не только административную, но и уголовную ответственность.