На телеканале «НАШ» сегодня в 21.00 состоится праздничный концерт, посвященный Дню Крещения Руси.

Как сообщает Центр информации УПЦ, в концерте приняли участие творческие коллективы, представляющие разные регионы Украины.

«28 июля – день Крещения Киевской Руси, является одним из самых знаковых и важных дня всех жителей Украины. Традиционно к этому празднику был приурочен Великий Крестный ход, который свидетельствовал о духовном единстве нашей страны. Однако в этом году карантин, связанный с пандемией коронавирусной инфекции, внес свои коррективы, и сегодня мы лишены возможности вместе с молитвой и благодарением Богу пройти от Владимирской горки в духовное сердце нашей Родины – Киево-Печерскую Лавру. Но мы все равно продолжаем свидетельствовать о нашем глубинном единстве, находя новые форматы такого свидетельства», - рассказали организаторы.

Концерт состоится по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия при поддержке Киевской Митрополии и БФ «Покров и Милосердие».

По словам организаторов, «каждый из исполнителей внес свою нотку в прекрасную симфонию подлинного голоса украинского народа, любящего свою Родину и желающего ей мира, процветания и любви».

В частности, в концерте принял участие победитель телевизионного шоу «Голос Країни» протоиерей Александр Клименко и юный талант из Волыни Максим Ткачук.