«Спаси Господи! С праздником вас. Соблюдайте, пожалуйста, дистанцию», - с такого, не совсем обычного обращения сестер милосердия к верующим, в Киево-Печерской лавре начинались торжества по случаю 1032-летия со Дня Крещения Киевской Руси.

Фото: Фейсбук / митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, действительно, в этом году, из-за карантинных ограничений, верующим УПЦ пришлось отмечать День Крещения Руси не совсем традиционно.

Фото: Фейсбук / митрополит Антоний

«Каждый год в этот день мы, вспоминая событие, празднуя его, проводим праздничные торжества, - отметил викарий Киевской Митрополии епископ Барышевский Виктор (Коцаба). - Пять лет подряд проходил большой Крестный ход с Владимирской горки - к сердцу нашей православной Украины - Киево-Печерской лавре. В этом году карантинные ограничения внесли свои коррективы. Как известно, Крестный ход не состоялся. Но в это же время, тысячи, десятки, сотни тысяч верующих людей объединились в молитве и мысленно вспоминали те моменты нашего общего молитвенного единения. Мысленно шли тем путем, который мы проходили накануне праздника равноапостольного князя Владимира. И мысленно снова объединялись в молитве, которая так необходима каждому верующему человеку. Которая объединяет, преображает и дает все необходимые силы для жизни и для спасения. В Киево-Печерской лавре также проходят торжества. Это Божественная литургия».

Фото: Фейсбук / митрополит Антоний

Впрочем, карантин не испортил православным праздничного настроения. С самого раннего утра, как только солнце позолотило купола храмов Лавры, на площади перед Успенским собором стали собираться многочисленные верующие. Всем, кто забыл в этот день индивидуальные средства защиты, на помощь приходили сестры милосердия и волонтеры, которые бесплатно раздавали медицинские маски.

Фото: Фейсбук / митрополит Антоний

«Да, конечно, жаль, что Крестный ход отменили, - говорит паломница из Белой Церкви Анна Вознюк. - В прошлом году я впервые приезжала на него: шла от Владимирской горки - к Лавре с тысячами других верующих, с молитвой. Это были особые чувства и эмоции, очень благостные и приятные. Целый год вспоминала. Но ничего, что в этом году по-другому вышло… Знаете, все эти ограничения все же вынужденная необходимость, в нашем материальном, обычном мире. А вот для духовного мира, как мне кажется, главное, что никакой дистанции между душой и Господом нет, если ты живешь как сказано в Евангелие и хорошо относишься к ближним, то и Бога будешь ощущать рядом с собой. Будем молиться и радоваться, а все трудности рано или поздно пройдут».

Фото: Фейсбук / митрополит Антоний

Площадь перед Успенским собором в этот день выглядела по-особенному, по-праздничному: цветы, много солнца, нарядные малыши, которых привели в храм родители, разноцветное море платочков прихожанок.

Со словом проповеди к верным УПЦ обратился Предстоятель Блаженнейший митрополит Онуфрий.

Фото: Фейсбук / митрополит Антоний

«Мы благодарим Бога, что Он послал нам святого князя Владимира. Что Он подарил нам такую красивую, такую возвышенную, духовную, чистую веру. И те люди, которые живут по вере - это люди с большой буквы. Они могут быть учеными и простыми людьми. Они могут быть богатыми и бедными, здоровыми и больными, но если человек живет по Закону Божиему, по тем священным заповедям, которые Бог подарил нам для того, чтобы они нас освятили, то такой человек становится сам священным, он уподобляется святому создателю, а Бог прекрасный, Бог премудрый и человек становится красивым, и мудрым, и полезным не только для себя, но и для тех, кто его окружает. Поздравляю всех вас, дорогие братья и сестры, с этим великим Днем Крещения Руси, с днем памяти святого равноапостольного великого князя Владимира. Пусть молитвами святого князя Владимира Господь бережет и благословляет всех нас», - сказал Предстоятель УПЦ.

Проповедь Блаженнейшего внимательно слушает киевлянка Маргарита Рудик.

«Мне всегда нравится, как говорит наш Предстоятель, - делится эмоциями прихожанка УПЦ. - Он говорит просто, без лишнего пафоса, но его слова каким-то необычайным образом проникают в самую душу, как будто бы он обращается лично ко мне. Чувствуется, конечно, что Блаженнейший глубоко духовный человек и искренне любит всех людей. Бог прекрасный и премудрый и если человек живет по Его законам, то и сам таким становится. Ну, ведь правда же, очень сильно сказано».

Фото: Фейсбук / митрополит Антоний

По окончании литургии, сотни верующих крестным ходом по короткому маршруту прошли от Успенского собора - к пещерам Киево-Печерской лавры. Крестному ходу вторил перезвон колоколов Большой лаврской колокольни, который торжественно разносился над святыми местами и водами Днепра. Кстати, в этот день во всех православных храмах Украины после праздничной литургии раздавался колокольный перезвон.

Фото: Фейсбук / митрополит Антоний

«Он объединит всю Украину призывом, благовестом, благодарностью Богу за то, что мы являемся православными людьми, что нам открыт путь ко спасению через крещение благоверным князем Владимиром», - отмечал ранее управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

Анастасия Горобец, Центр информации УПЦ.