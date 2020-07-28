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В среду, 29 июля, в Украину прорвется атмосферный фронт северного циклона Dana, сообщила синоптик Наталья Диденко.  

«Этот фронт обусловит грозовые дожди на западе Украины, в Житомирской, Винницкой и местами в Киевской областях. Остальная территория будет принадлежать сухой воздушной массе»,- написала она в Facebook.

Жара пока остается в Украине.

В среду в течение дня ожидается + 30 + 35 градусов, в западных областях + 26 + 30 градусов.

В Киеве завтра местами дождь, гроза, большая вероятность осадков – во второй половине дня и вечером. В столице будет жарко – +33 градусов.

В четверг жара ослабеет до +26, +27 градусов, а в пятницу, субботу и воскресенье в Киеве посвежеет до + 22 + 24 градусов.

«Июль дает жару, а вот начало августа вовсе не будет жарким», - резюмировала синоптик.
ForUm

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