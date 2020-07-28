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Военнослужащего одного из подразделений Чопского пограничного отряда задержали во время получения 600 долларов США неправомерной выгоды, сообщает Госпогранслужба.

Пограничник требовал и получил от местного жителя 600 долларов за содействие в незаконном перемещении через государственную границу Украины табачных изделий путем предоставления информации о времени и месте размещения пограничных нарядов.

Фигуранту дела сообщено о подозрении. Сейчас продолжаются неотложные следственные действия.
ForUm

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