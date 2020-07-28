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На ключевых должностях в Офисе президента сейчас работают люди, которые откровенно лоббируют интересы русской церкви в Украине, заявил пятый президент Петр Порошенко.

«Это – несмотря на то, что РПЦ полностью и безоговорочно поддерживает реваншистскую имперскую политику Кремля. Власти заблокировали закон, который обязывает русскую церковь в Украине в своем официальном названии обозначить связь с Москвой, а не маскироваться под украинской вывеской. Игнорирует власть и закон, который наделил общины правом свободного перехода к независимой Православной церкви Украины», – подчеркнул он.

При этом Порошенко убежден, что «ПЦУ растет и ширится, укрепляет свой авторитет среди украинцев».

Сегодня, 28 июля, отмечается День Крещения Руси-Украины.
ForUm

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