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Украинская Православная Церковь призывает верующих поблагодарить Бога молитвой за мир, а также попросить Его о том, чтобы вступившее в силу перемирие стало началом полного прекращения войны на востоке Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) написал на своей странице в Фейсбук.

«Мы очень надеемся на то, что отныне на передовой, а также в зоне прямого соприкосновения сторон больше не будет смертей и ранений. Что люди, проживающие по обе стороны фронта, более не соприкоснутся с ужасами обстрелов и последствий военных действий. Что жизнь, а не тяжелая безысходность и неверие в будущее будет потихоньку брать свое. И для того, чтобы все это со временем не стало очередной утраченной надеждой, нужны усердные молитвы. Именно поэтому мы призываем всех верных чад нашей Церкви в эти дни молитвенно поблагодарить Бога за дарованную нам милость, а также попросить Его о том, чтобы соответствующее решение положило начало полному прекращению войны на востоке Украины», - призвал митрополит Антоний.

По его словам,  «символично, это произошло 27 июля – день, когда в предыдущие годы сотни тысяч верующих Украинской Православной Церкви традиционно выходили на Крестный ход в Киеве. Общеизвестно, что во время этого молитвенного шествия в сердцах и на устах людей неизменно звучала искренняя и горячая молитва об установлении мира на нашей родной земле».

Митрополит Антоний отметил необходимость усердных молитв, «чтобы все это со временем не стало очередной утраченной надеждой».

В Украинской Православной Церкви попросили молитв «обо всех тех людях, на плечи которых сейчас возложена огромная ответственность за будущее нашей страны и нашего народа».

«Миротворчество – это очень тяжелый, однако все же единственно верный и правильный путь, поскольку он угоден Богу. Ведь, как сказал святитель Василий Великий, ничто так не свойственно христианину, как быть миротворцем; за это и Господь обещал нам величайшую Свою награду», - заключил управделами УПЦ.

 

 
ForUm

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