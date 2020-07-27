Средняя месячная температура в августе 2020 года предполагается 19-24 ° тепла (в горах 16-17 ° тепла), что на 1-2 ° выше средних многолетних значений, сообщает Гидрометцентр.
Месячное количество осадков ожидается 33-84 мм, в Карпатах до 122 мм, что в пределах средних многолетних значений.
Абсолютный максимум температуры воздуха в августе составлял 34-41 °, в Луганской области местами 42 °, в горных районах 26-33 °. Абсолютный минимум – 1-7 ° тепла, на юге до 11 ° тепла, в западных, северных, восточных и Запорожской областях местами 0-2 ° мороза. Заморозки на поверхности почвы вероятны конце месяца в Украине, кроме южных и большинстве центральных областей.
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