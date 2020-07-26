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Министерство здравоохранения Украины исключило два медицинских препарата — Лопинавир и Ритонавир — из протокола, регламентирующего особенности лечения больных с коронавирусной инфекцией.

Об этом во время онлайн-брифинга в воскресенье, 26 июля, сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

«Полностью были исключены из протокола применения такие лекарства, как лопинавир и ритонавир. Также были внесены изменения относительно схем применения гидроксихлорохина, который будет использоваться при состояниях средней тяжести», — сказал он.

Лопинавир и Ритонавир — антиретровирусные препараты, которые используются при лечении больных с ВИЧ/СПИДом и вирусным гепатитом С.

Напомним, девять областей не готовы к ослаблению карантина.
ForUm

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