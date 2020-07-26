До четверти ПЦР-тестов на коронавирус могут давать ложный отрицательный результат из-за различных факторов, сообщил на брифинге в воскресенье, 26 июля, министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

В частности, ошибочный результат может появиться в том случае, если вирус сконцентрировался в нижних отделах дыхательного тракта.

«Для ПЦР-тестирования берется мазок из ротоглотки. В случае, если вирус сконцентрировался в низших отделах дыхательного тракта, результат такого ПЦР-тестирования может быть ложноотрицательным. На достоверность результата влияет также соблюдение условий отбора и транспортировки биологического материала в лабораторию. По разным данным, до 20−25% результатов ПЦР-исследований могут быть ложноотрицательными», — говорится на странице Минздрава в Facebook.