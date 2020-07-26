также в разделеОбщество
Коронавирус не передается через бассейны и питьевую воду 9
В 10 областях наблюдается чрезвычайный уровень пожарной опасности 12
ВСУ готовы дать отпор в случае провокаций оккупантов 9
Девять областей не готовы к ослаблению карантина 13
Боевики распорядились соблюдать перемирие 17
Cитуация с коронавирусом в разных регионах Украины 43
В Одессу зашли 5 военных кораблей НАТО в рамках учений «Си Бриз»: 19
Коронавирус в Украине: за сутки 920 новых случаев 32
На Донбассе боевики 15 раз открывали огонь 9
На Донбассе из-за неосторожного обращения с оружием погиб военный 56
Для посещения больных в больницах тест на коронавирус не нужен 22
В украинской армии на COVID-19 болеют 155 человек 15
В Украине COVID-19 заболели почти 8300 медиков 15
Почему заболеваемость коронавирусом в Украине колеблется в течение недели 18
Синоптики объявили штормовое предупреждение 28
Степанов: С 2700 аппаратов ИВЛ в Украине используют 170 19
Еще одна страна ужесточает правила въезда для украинцев из-за COVID-19 33
Коронавирус в Украине: за сутки 1106 новых случаев 69

До четверти ПЦР-тестов на коронавирус могут давать ложный отрицательный результат из-за различных факторов, сообщил на брифинге в воскресенье, 26 июля, министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

В частности, ошибочный результат может появиться в том случае, если вирус сконцентрировался в нижних отделах дыхательного тракта.

«Для ПЦР-тестирования берется мазок из ротоглотки. В случае, если вирус сконцентрировался в низших отделах дыхательного тракта, результат такого ПЦР-тестирования может быть ложноотрицательным. На достоверность результата влияет также соблюдение условий отбора и транспортировки биологического материала в лабораторию. По разным данным, до 20−25% результатов ПЦР-исследований могут быть ложноотрицательными», — говорится на странице Минздрава в Facebook.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги