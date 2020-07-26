В аннексированном Крыму после трех дней поисков нашли мертвым трехлетнего Мусу Сулейманова — сына политзаключенного.
Об этом заявил так называемый «министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым» Сергей Шахов, сообщили в пресс-службе российского МЧС в аннексированном Крыму.
«К сожалению, обнаружено тело ребенка 2017 г.р. без признаков жизни. Ведутся следственные действия», — сказал псевдоминистр.
Он отметил, что к организации поисковых работ привлекли 1739 человек и 46 единиц техники.
Напомним, мальчик исчез вечером 24 июля.
Отец Мусы Руслан Сулейманов является фигурантом второго симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир».
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