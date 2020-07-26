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За минувшие сутки в Киеве выявили 95 случаев заражения коронавирусом, заболеваемость COVID-19 среди жителей украинской столицы сохраняется на высоком уровне.

Всего в Киеве зафиксировали 7620 подтвержденных случаев инфицирования с начала эпидемии, сообщил в своем Telegram-канале киевский городской голова Виталий Кличко.

Среди заболевших:

— 40 женщин в возрасте от 18 до 82 лет;

— 49 мужчин в возрасте от 19 до 82 лет;

— 6 детей в возрасте от 3 до 14 лет, все мальчики;

В частности, инфицированы двое медицинских работников, а 10 пациентов с COVID-19 госпитализированы. Больше всего случаев заражения зафиксировали в Деснянском (18), Шевченковском (13) и Печерском (11) районах столицы.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 920 человек, зафиксировано 15 летальных случаев, 310 пациентов выздоровели.
ForUm

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