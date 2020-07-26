За минувшие сутки в Киеве выявили 95 случаев заражения коронавирусом, заболеваемость COVID-19 среди жителей украинской столицы сохраняется на высоком уровне.
Всего в Киеве зафиксировали 7620 подтвержденных случаев инфицирования с начала эпидемии, сообщил в своем Telegram-канале киевский городской голова Виталий Кличко.
Среди заболевших:
— 40 женщин в возрасте от 18 до 82 лет;
— 49 мужчин в возрасте от 19 до 82 лет;
— 6 детей в возрасте от 3 до 14 лет, все мальчики;
За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 920 человек, зафиксировано 15 летальных случаев, 310 пациентов выздоровели.
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