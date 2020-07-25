Сегодня, 25 июля, на территории западной Украины и в Киеве будет наблюдаться ухудшение погодных условий. Такие данные предоставил Украинский гидрометцентр.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По прогнозу синоптиков, в ближайший час в Киеве будут наблюдаться дожди и грозы. Такая погода сохранится там в первой половине дня. Кроме того, грозовые дожди днем накроют всю западную Украину (I уровень опасности).