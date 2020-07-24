Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент получил постановление от «службы судебных приставов Крыма» о сносе храма Православной церкви Украины в Евпатории. Снести здание требуют в течение 5 дней, сообщает Офис омбудсмена.

В случае невыполнения поставленных требований относительно архиепископа Климента может быть открыто уголовное производство по статье 315 Уголовного кодекса РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта).

Решение о сносе культового сооружения было принято «крымским судом» в связи с якобы отсутствием у ответчика доказательств, подтверждающих законность использования земельного участка и здания религиозной общиной ПЦУ в Евпатории.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека осуждает такие циничные действия оккупационных властей, которые имеют целью запугивания прихожан Православной церкви Украины в аннексированном Крыму.