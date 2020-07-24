Бывший претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало вместе с детьми выехал в Россию.

В комментарии российскому телеканалу «Дождь» он заявил, что получил информацию о готовящемся аресте. Сейчас мужчина с детьми в Москве.

Супруга Цепкало Вероника осталась в Беларуси. Она участвует в избирательной кампании кандидата в президенты Светланы Тихановской. Вероника Цепкало сказала Дождю, что семья располагает информацией не только о возможном аресте мужа, но и вероятном лишении семьи родительских прав.

«Поэтому было принято решение о срочном отъезде»,— сказала Цепкало.

29 июня в МВД Беларуси заявили, что в ведомство поступили материалы о «фактах противоправной деятельности» Валерия Цепкало, на основании которых была открыта проверка.

30 июня ЦИК Беларуси отказался зарегистрировать Цепкало кандидатом в президенты, заявив, что он не смог собрать необходимое для выдвижения число подписей.

Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа.