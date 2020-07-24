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Украина объявила о прайсинге новых еврооблигаций с самым высоким приоритетом на сумму 2 млрд долларов США с доходностью 7,253% и сроком погашения в 2033 году. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Также были объявлены результаты предложения обмена еврооблигаций, номинированных в долларах США, с доходностью 7,75% и погашением в 2021 и еврооблигаций, номинированных в долларах США, с доходностью 7,75% и погашением в 2022 годах. Ожидается, что новом выпуске будут присвоены рейтинги «B» рейтинговым агентством Standard & Poor's и «B» - рейтинговым агентством Fitch. Расчеты по новому выпуску должны состояться 30 июля 2020.

Поступления от нового выпуска будут использованы для выкупа еврооблигаций с самым высоким приоритетом с погашением в 2021 и 2022 году, принятых в ходе предложения обмена, а также для финансирования общих бюджетных назначений. Окончательная максимальная цена принятия (как этот термин определен в меморандуме о предложении обмена) для предложения обмена составляет 846 150 610.00 долларов США.

«Несмотря на сложные времена для развивающихся стран, Украина продолжает реализовывать свою стратегию управления долгом, осуществляя активные операции по управлению государственным долгом для уменьшения рисков рефинансирования. В то же время, эта транзакция дополняет наши усилия по максимизации объема льготного финансирования, доступного Украины, для обеспечения достаточного запаса ликвидности в текущих условиях», - прокомментировал министр финансов Сергей Марченко.
ForUm

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