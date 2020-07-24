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Директор Паломнического центра при ОВЦС УПЦ рассказал, куда верующие могут отправиться в паломничество в условиях карантина.

Фото: nash.live

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Владимир Телиженко рассказал в эфире «Перший Козацький».

«Храм Гроба Господнего открыт для посещения. Туда можно зайти, но в Кувуклию заходить не позволяется, кроме священнослужителей. То есть, миряне зайти и поклониться, прикоснуться к Гробу Господнему не могут. Богослужения в Храме Гроба Господнего происходят в закрытом режиме», – рассказал Телиженко.

Он также обратил внимание, что Израиль сейчас не принимает гостей из большинства стран.

«В Черногорию улетела группа украинских туристов, по состоянию на 15 июля они еще находились на территории этой страны», - отметил глава Паломнического центра.

Он предположил, что вернувшихся из Черногории обяжут пройти двухнедельный карантин, ведь данное государство находится в «красной зоне».

Афон ограниченно открыт, но Греция закрыта для всех, кроме граждан 15 государств из «зеленой зоны», а из нашего региона это только Грузия.

По словам Владимира Телиженко, ориентировочно 1 августа Грузия примет решение о том, стоит ли ей открыть свои границы для украинцев.

Кроме того, паломнические службы отменили все паломнические поездки в Россию, а ряд монастырей РПЦ закрыли для посещения.

«В нынешних условиях есть запрос на внутреннее паломничество, и, хотя карантин в полной мере не сняли, священнослужители разных приходов рассказывают об интересе прихожан к паломничеству святынями Украины. Однако, при организации таких паломнических поездок остаются открытыми вопросы работы гостиниц и монастырских трапезных, а также об особенностях формирования паломнических групп в соответствии с требованиями карантина. Уже есть отдельные группы, которые совершают паломничество в Свято-Успенскую Почаевскую Лавру», - рассказал Владимир Телиженко.

Также для киевлян проводятся паломнические экскурсии по столице. То же самое Владимир Телиженко рекомендовал организовывать паломническим службам разных городов.

«За редким, точечным исключением, туристическая сфера полностью стала, и паломническая, в большей степени тоже», – сказал Телиженко.

По словам руководителя Паломнического центра, не известно, сможет ли начаться сезон полноценного туризма и паломничества хотя бы осенью.
ForUm

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