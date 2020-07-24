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Государство выиграло суд о признании права собственности на часть акций «Одесской киностудии», сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

«22 июля 2020 Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляционную жалобу, поданную Министерством культуры и информационной политики, и признал за государством право собственности на 7400065 акций ЧАО «Одесская киностудия», - говорится в сообщении.

Соответствующим постановлением суд полностью отменил решение Хозяйственного суда города Киева от 21.01.2020 года по делу № 910/5090/19 и принял новое решение, которым в удовлетворении исковых требований отказано полностью.

Напомним, в январе Хозсуд Киева удовлетворил иск ЧАО «Одесская киностудия» и постановил истребовать у Министерства культуры 7400065 акций киностудии.
ForUm

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