Государство выиграло суд о признании права собственности на часть акций «Одесской киностудии», сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.
«22 июля 2020 Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляционную жалобу, поданную Министерством культуры и информационной политики, и признал за государством право собственности на 7400065 акций ЧАО «Одесская киностудия», - говорится в сообщении.
Соответствующим постановлением суд полностью отменил решение Хозяйственного суда города Киева от 21.01.2020 года по делу № 910/5090/19 и принял новое решение, которым в удовлетворении исковых требований отказано полностью.
Напомним, в январе Хозсуд Киева удовлетворил иск ЧАО «Одесская киностудия» и постановил истребовать у Министерства культуры 7400065 акций киностудии.
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