Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ рассмотрел дело по заявлению ПФЛ и Комитета по этике и честной игры УАФ относительно инцидента, произошедшего 15 июля 2020 после матча 24-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд первой лиги ФК «Агробизнес» (Волочиск) - ФК «Минай» (Ужгород).

Как сообщается на сайте федерации, согласно заключению Комитета по этике и честной игры действия почетного президента ФК «Агробизнес» (Волочиск) Олега Собуцкого были признаны нарушением Кодекса, в частности, говорится о применении физической силы к главному арбитру матча и действиях, нанесших ущерб имиджу УАФ и украинскому футболу в целом.

По результатам рассмотрения КДК УАФ постановил: запретить Собуцкому любую деятельность, связанную с футболом, пожизненно; применить к ФК «Агробизнес» (Волочиск) финансовый штраф в размере 500 тыс. грн; запретить ФК «Агробизнес» (Волочиск) проведение матчей на стадионе «Юность» в пгт Волочиск до отдельного решения Комитета УАФ по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований.

Как сообщает Football.ua, КДК наказал Собуцкого за нанесение телесных повреждений арбитру Юрию Иванову, который судил игру против «Миная».

Союз воинов АТО Волочищины ранее заявлял, что удары Иванову нанес один из ветеранов. Бывший участник боевых действий спросил у арбитра родом из Донецкой области: «Я твою землю от оккупантов защищал, зачем же ты нас на поле убиваешь?», на что получил ответ: «Я тебя туда не звал», что и стало причиной избиения.

Сам же Собуцкий объяснял, что пытался сдержать фанатов, и предложил сам зайти в судейскую комнату, чтобы передать недовольство болельщиков, но несколько человек зашли с ним. Один из них и нанес повреждения арбитру, а Собуцкий утверждал, что пытался помешать этому.