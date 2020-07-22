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Служба безопасности Украины предупредила несанкционированное вмешательство интернет-провайдером в работу системы связи одной из воинских частей, дислоцированных на территории Черниговской области.

Как сообщает пресс-центр ведомства, представители коммерческой структуры в сфере предоставления интернет-услуг установили вблизи военного объекта радиоэлектронное оборудование, которое эксплуатировалось с нарушением правил использования радиочастот. При этом провайдер пытался использовать частоту передачи, предназначенную для военного подразделения.

Это могло нанести ущерб процессу обработки информации, которая передается в военной радиосети. Также несанкционированное установление коммерческого оборудования ставило под угрозу работу системы радиопомех для противодиверсионной и антитеррористической противодействия, в частности беспилотным летательным аппаратам.

В ходе следственно-оперативных действий правоохранители демонтировали и изъяли радиоэлектронное оборудование, компьютерную технику и электронные носители информации, которые фигуранты использовали в незаконной деятельности.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 361 (незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей) Уголовного кодекса Украины устанавливаются все лица, причастные к правонарушению.

Мероприятия по документированию противоправной деятельности проводились совместно со следователями Национальной полиции во взаимодействии со специалистами ГП «Украинский государственный центр радиочастот» под процессуальным руководством областной прокуратуры.

 
ForUm

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