В Херсонской области состоялся традиционный крестный ход из Чаплинки в Асканию-Нова, посвященный миру, любви и молитве за Украину.

Фото: Аскания православная

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Аскания православная», в крестном ходе приняли участие 700 человек.

Перед началом крестного хода за мир в Украине, утром в храме Рождества Иоанна Предтечи в Чаплинке была совершена Божественная литургия.

В крестном ходе приняли участие паломники из разных областей Украины.

У поклонных крестов сел Чаплинки, Новое, Надеждовка, Долинское, Крестовка, Ильинка, Молочное и в Аскании-Нова совершались молебны, на которых все участники крестного хода коленопреклоненно молились о мире в нашей стране и погибших воинах.

«Крестный ход в этом году, как и прежде, прошел на одном дыхании, несмотря на ливень при прохождении последних его десяти километров. Все понимали, что в степной зоне каждая капля дождя - это дар от Бога», - рассказали участники шествия.

Вечером прихожане в Аскании-Нова встретили крестный ход торжественным колокольным звоном.