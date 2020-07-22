Президент Владимир Зеленский установил с 1 августа безвизовый режим для граждан Австралии, Новой Зеландии, Королевства Бахрейн, Государства Кувейт, Султанат Оман, Королевства Саудовская Аравия в случае пребывания в Украине не более 90 дней за полгода.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

«Установить с 1 августа 2020 безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Австралии, Новой Зеландии, Королевства Бахрейн, Государства Кувейт, Султанат Оман, Королевства Саудовская Аравия, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней», - говорится в документе.

Безвизовый режим с указанными странами установлен «с целью развития и практической реализации принципов партнерства».