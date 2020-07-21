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Управделами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний призвал верующих молиться об скорейшем освобождении заложников в Луцке.

Фото: gp.gov.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом владыка написал в своем Фейсбук.

«То, что сейчас происходит в Луцке, вызывает чувство глубокого сожаления и сопереживания. Захват заложников - это большое испытание как для людей, непосредственно попавших в эту сложную ситуацию, так и для их родных», - написал митрополит Антоний.

Он обратился к верующим с просьбой молитв о заложниках, а также о представителях силовых структур, работающих на месте происшествия.

«Мы призываем всех верных чад Украинской Православной Церкви молиться о скорейшем освобождении наших соотечественников, а также о том, чтобы оно завершилось без ущерба их здоровью. Мы также просим молитв и о тех представителях силовых структур, которые сейчас рискуют своими жизнями ради сохранения жизни попавших в беду людей. Пусть Господь поможет все завершить мирно и без потерь!», - призвал митрополит Антоний.

Утром 21 июля в полицию поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие. 

Свои требования он выдвинул в социальных сетях.
ForUm

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