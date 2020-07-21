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На Киевщине состоялся двадцатый крестный ход с чудотворной иконой Божией Матери «Призри на смирение» в Ризоположенский мужской монастырь села Томашевка Фастовского района.

Фото архидиакона Платона (Узуна)

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная Жизнь», крестный ход был посвящен 600-летию явления чудотворного образа и 20-летию основания обители.

«Участие в крестном ходе приняли священнослужители, монашествующие и многочисленные миряне. Кроме иконы «Призри на смирение» верующие несли еще два чудотворных образа Пресвятой Богородицы – «Рудосельская» и «Услышительница». Во время остановок возле святынь совершались молебны, перед возобновлением движения иконы проносились над верующими», - поделились организаторы.

Крестный ход начался после Божественной литургии в храме Архистратига Михаила села Белогородка Киево-Святошинского района. Возглавили шествие наместник Введенского мужского монастыря г. Киева архиепископ Фастовский Дамиан и архиепископ Александрийский и Светловодский Боголеп.

По традиции маршрут прошел через три района Киевской области: Киево-Святошинский, Макаровский и Фастовский. Паломники преодолели около 50 километров и поздно вечером достигли Ризоположенского монастыря.

На память каждый паломник получил памятную грамоту участника юбилейного крестного хода.

Икона Божией Матери «Призри на смирение» написана в XIX веке с чудотворного образа 1420 года, явившегося на Каменном озере в Псковской области. В Введенский храм Киева передана в 1992 году схимонахиней Феодорой (Тоцкой), хранившей икону в течение 55 лет. В августе 1993 года лик Богородицы с Младенцем чудесным образом отпечатался на стекле киота, ученые признали изображение нерукотворным. В 1995 году официально прославлена Церковью как чудотворная.
ForUm

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