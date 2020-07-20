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Когда человек имеет просветленный молитвой и чтением Евангелия ум — он чувствует зло, но не принимает его.

Фото: Фейсбук митрополита Антония

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Митрополит Онуфрий в своем интервью «Печерский Благовестник».

«Сегодня слишком много информации обрушивается на человека. В этой информации есть что-то положительное, но больше отрицательного.  Человек, в силу своего положения, послушания, должен с чем-то знакомиться, какую-то информацию через себя пропускать. Некоторые из любопытства стараются все пропустить через себя. Это очень сильно расстраивает человека: представьте, что чистый человек пропустил через себя порцию грязи, она все равно остается на стенках человеческой души», - отметил Блаженнейший.

По его словам, для того чтобы обезопасить себя от бесконечного информационного потока, необходимо больше времени уделять молитве и чтению Священного Писания и отцов Церкви.

«Эти здравые учения просвещают, просветляют человеческий ум, и он приобретает способность более правильно оценивать ту информацию, которую получает. Потому что есть информация, которая говорит прямо и понятно: «Это добро, а это зло». Но есть и другая, более изощренная, где зло преподается в таком виде, что его не распознаешь толком: какие-то благовидные предлоги, какие-то лозунги, воззвания, на вид весьма духовные, а внутри там прячется зло», - подчеркнул Митрополит Онуфрий.

По его мнению, главное сохранять молитвенный дух, который поможет восполнить даже пробелы информации.

Предстоятель рассказал, как правильно определить волю Божию.

«Волю Божию познают несколькими путями: есть путь познания воли Божией через духовника. А бывает такое, что какая-то мера духовного совершенства уже есть в человеке и он эту волю Божию спрашивает сам в молитве, как преподобный Силуан Афонский молился и Бог открывал ему», - поделился Блаженнейший.

Он дал совет, как быть в трудных ситуациях найти правильное решение, угодное Богу.

«Опытные разбираются: что от Бога, что от плоти, а что от диавола. Но появляется вопрос: а что делать нам, неопытным, если мы находимся в затруднительном положении и хотим поступить по воле Божией? Нам, немощным и неопытным, также надо делать выбор воли Божией через молитву, то есть молиться, как умеем. Даже при том сумбурном состоянии, которое у нас есть, мы должны вопрошать: «Господи, Ты Сам знаешь как», — и Бог управляет. Так бывает, что даже и мыслей нет понятных, а Бог так направляет, что раз — и сделал правильно. Бог умеет это делать», - заключил Предстоятель.
ForUm

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