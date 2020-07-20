В Польше Центральное антикоррупционное бюро задержало бывшего министра транспорта страны и бывшего руководителя Укравтодора Славомира Новака.

По данным следствия, должностные лица «Укравтодора» создали преступную организацию, деятельность которой была направлена ​​на хищение средств международных организаций, которые выделяли деньги для ремонта дорог в Украине.

НАБУ и САП совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши и Окружной прокуратурой провели санкционированные обыски в Киеве, Львове и на территории Польши в рамках совместного расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства.

Национальное агентство по предотвращению коррупции начало проверку деклараций лиц, занимающих должность президента Украины в 2019 году: Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

По состоянию на 20 июля в Украине лабораторно подтверждены 59 493 случая COVID-19, за сутки – 651. За сутки выздоровели 560 человек, 13 – скончались. В Киеве число больных приближается к 7 тысячам.

Результаты экспертизы ДНК показали, что тело военного, которого на днях передали на подконтрольную правительству Украины территорию, это погибший медик сержант Николай Илин.

В центре Киева состоялось открытие мемориала журналисту Павлу Шеремету, который погиб в результате взрыва четыре года назад. Зеленский заявил о необходимости поиска его настоящих убийц.

Французские специалисты успешно загрузили данные с бортового самописца сбитого в январе над Тегераном самолета МАУ.