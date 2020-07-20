Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 77 человек. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Facebook.

«Друзья! Еще у 77 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. На сегодня в столице уже 6961 подтвержденный случай заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.

Среди заболевших 36 женщин в возрасте от 18 до 82 лет и три девочки – 3, 7 и 12 лет. 38 мужчин в возрасте от 18 до 76 лет. В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 20 человек. Всего коронавирус преодолели 2386 киевлян.

«Наибольшее количество случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 18 случаев, Деснянском – 10, в Святошинском и Соломенском районах – по 9 случаев», - написал Кличко.

В Украине по состоянию на 20 июля лабораторно подтверждены 59 493 случая COVID-19, за сутки – 651.