Результаты экспертизы ДНК показали, что тело военного, которого на днях передали на подконтрольную правительству Украины территорию, это погибший медик сержант Николай Илин, сообщил пресс-центр ООС.

Сейчас идет подготовка к проведению ритуала почитания павшего украинского героя. Прощание с медиком состоится в Киеве 22 июля.

«Погибший сержант Николай Илин действительно был гражданином Эстонии, проходил военную службу в подразделении ВС Украины на законных основаниях. Согласно действующему законодательству, а именно Закону Украины «О воинской обязанности и военной службе» иностранцы и лица без гражданства, которые на законных основаниях находятся на территории Украины, могут в добровольном порядке (по контракту) проходить военную службу в Вооруженных силах Украины», - подчеркнули в штабе.

Командование объединенных сил выражает искренние соболезнования родным, близким и боевым побратимам погибшего героя.

Напомним, 13 июля незаконные вооруженные формирования на Донбассе обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе н. п. Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один – боевое травмирование. Погибший медик был гражданином Эстонии.

Возвращение с временно оккупированной территории тела военнослужащего Вооруженных сил Украины, который погиб 13 июля, состоялось 15 июля.

17 июля боевики передали Украине неидентифицированное тело. Подтверждений того, что это – военный медик, погибший 13 июля возле села Зайцево, не было.