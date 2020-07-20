В результате стрельбы в Основянском районе Харькова двое мужчин получили огнестрельные ранения грудной клетки, сообщает пресс-служба облполиции.

«В результате стрельбы в переулке Костюринский, 2 двое мужчин 37 и 27 лет с огнестрельными ранениями грудной клетки были доставлены в больницу», - сообщили в главке.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Как сообщают местные СМИ, стрельба произошла в ночь на воскресенье в клубе Panorama.