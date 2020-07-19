В соцсетях появилось видео драки со стрельбой на улице Вышгородской в Киеве, во время которой пассажир ранил водителя такси.
Как рассказали в столичном управлении Нацполиции, виновник конфликта находился в состоянии алкогольного опьянения.
Прибыв по указанному адресу, пассажир отказался полностью оплачивать проезд, из-за чего между ним и водителем вспыхнула ссора, переросшая в стрельбу.
Несмотря на ранение, таксисту во время драки удалось отобрать у стрелка пистолет.
При этом случайные свидетели, решившие сперва, что зачинщиком является именно водитель, скрутили его, пока не выяснилось, что мужчина на самом деле является жертвой.
В результате стрельбы потерпевший получил пулевые ранения и был госпитализирован в больницу для оказания медицинской помощи.
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