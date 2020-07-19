За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 731 человека, зафиксировано 8 летальных случаев, 354 пациента выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава Украины по состоянию на утро воскресенья, 19 июля.
Суточный показатель заболеваемости снизился, но остается на высоком уровне: 18 июля заболели 847 человек, 17 июля — 809, 16 июля — 848, 15 июля — 836.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 58 842 человека, из них 30 879 выздоровели, летальных исходов — 1485.
На данный момент случаи коронавирусной болезни обнаружены:
Винницкая область — 2299 случаев;
Волынская область — 3251 случай;
Днепропетровская область — 1207 случаев;
Донецкая область — 792 случая;
Житомирская область — 1593 случая;
Закарпатская область — 4354 случая;
Запорожская область — 669 случаев;
Ивано-Франковская область — 3464 случая;
Кировоградская область — 681 случай;
г. Киев — 6884 случая;
Киевская область — 3271 случай;
Львовская область — 8000 случаев;
Луганская область — 106 случаев;
Николаевская область — 513 случаев;
Одесская область — 2532 случая;
Полтавская область — 351 случай;
Ровенская область — 5082 случая;
Сумская область — 370 случаев;
Тернопольская область — 2430 случаев;
Харьковская область — 3014 случаев;
Херсонская область — 213 случаев;
Хмельницкая область — 980 случаев;
Черновицкая область — 5311 случаев;
Черкасская область — 833 случая;
Черниговская область — 642 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, за минувшие сутки больше всего новых случаев коронавируса обнаружено во Львовской и Закарпатской областях, а также в Киеве.
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