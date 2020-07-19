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За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 731 человека, зафиксировано 8 летальных случаев, 354 пациента выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава Украины по состоянию на утро воскресенья, 19 июля.

Суточный показатель заболеваемости снизился, но остается на высоком уровне: 18 июля заболели 847 человек, 17 июля — 809, 16 июля — 848, 15 июля — 836.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 58 842 человека, из них 30 879 выздоровели, летальных исходов — 1485.

На данный момент случаи коронавирусной болезни обнаружены:

Винницкая область — 2299 случаев;

Волынская область — 3251 случай;

Днепропетровская область — 1207 случаев;

Донецкая область — 792 случая;

Житомирская область — 1593 случая;

Закарпатская область — 4354 случая;

Запорожская область — 669 случаев;

Ивано-Франковская область — 3464 случая;

Кировоградская область — 681 случай;

г. Киев — 6884 случая;

Киевская область — 3271 случай;

Львовская область — 8000 случаев;

Луганская область — 106 случаев;

Николаевская область — 513 случаев;

Одесская область — 2532 случая;

Полтавская область — 351 случай;

Ровенская область — 5082 случая;

Сумская область — 370 случаев;

Тернопольская область — 2430 случаев;

Харьковская область — 3014 случаев;

Херсонская область — 213 случаев;

Хмельницкая область — 980 случаев;

Черновицкая область — 5311 случаев;

Черкасская область — 833 случая;

Черниговская область — 642 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, за минувшие сутки больше всего новых случаев коронавируса обнаружено во Львовской и Закарпатской областях, а также в Киеве.
ForUm

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