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В субботу, 18 июля, спасатели ликвидировали масштабный пожар, возникший на территории полигона твердых бытовых отходов в Павлоградском районе Днепропетровской области.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС в области, площадь пожара составила 750 кв. метров.

«Пожар возник на территории полигона твердых бытовых отходов за пределами села Богуслав Павлоградского района», — говорится в сообщении.

Пожар был локализован в 19:03. Ликвидировать возгорание спасателям удалось к ночи — в 23:15.
ForUm

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