Пограничники обнаружили и изъяли на границе с Беларусью партию контрабандных сигарет, около 130,3 тысячи пачек. Это самая большая обнаруженная партия за последние годы.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Во время оформления на въезд в Украину двух автомобилей с грузом макулатуры пограничники обнаружили в двойных потолках полуприцепов и двойной стене каждой машины тайники с почти 54 тысячами и более чем 76 тысячами пачек сигарет белорусского производства без акцизных марок.

Водителей, граждан Беларуси, привлекли к административной ответственности за нарушение таможенных правил.

Контрабандные сигареты и полуприцепы изъяли и продолжают подсчет их стоимости.