также в разделеОбщество
Украина создает рабочую группу для обеспечения соцгарантий ветеранов 12
Регионы с наибольшим числом инфицированных коронавирусом за сутки 15
Херсонщина готова принимать детей со следующей недели 9
Растет число заболевших коронавирусом украинских медиков 11
В Украине планируют запустить Единую систему трансплантаций 12
На водных объектах Украины регулярно гибнут люди: статистика за июль 13
За сутки 847 человек в Украине заразились коронавирусом 21
Более 200 мостов на западе Украины остается поврежденными 13
Около 200 тысяч человек из оккупированной части Донбасса получили российские паспорта 19
Минобразования рассматривает три сценария начала учебного года 17
За сутки боевики на Донбассе 18 раз нарушили режим тишины 12
Названо число погибших в ДТП за все время независимости Украины 27
МОЗ Украины еще ожидает рост заболеваемости коронавирусом 29
17 июля. Картина дня 24
СБУ разоблачила подпольную типографию, штамповавшую поддельные паспорта 41
Задержан один из ключевых организаторов «референдума» за «ЛНР» 72
Дмитрий Романюк, бросивший яйцо в Януковича, стал топ-менеджером Укрзализныци 27
Прокуратура открыла дело из-за статьи российского блогера о Крыме 39

Пограничники обнаружили и изъяли на границе с Беларусью партию контрабандных сигарет, около 130,3 тысячи пачек. Это самая большая обнаруженная партия за последние годы.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Во время оформления на въезд в Украину двух автомобилей с грузом макулатуры пограничники обнаружили в двойных потолках полуприцепов и двойной стене каждой машины тайники с почти 54 тысячами и более чем 76 тысячами пачек сигарет белорусского производства без акцизных марок.

Водителей, граждан Беларуси, привлекли к административной ответственности за нарушение таможенных правил.

Контрабандные сигареты и полуприцепы изъяли и продолжают подсчет их стоимости.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
5990 грн.
11
Теги