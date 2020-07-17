Служба безопасности Украины задержала в Северодонецке одного из ключевых организаторов антиконституционного «референдума» по созданию так называемой «ЛНР».
По данным следствия, злоумышленник является бывшим украинским чиновником, который много лет работал на руководящих должностях в органах внутренних дел и возглавлял управление транспорта Луганского горсовета. Весной 2014 он присоединился к пророссийским террористам и стал активным участником антиукраинских митингов в областном центре.
Сотрудники спецслужбы задокументировали, что предатель получил должность так называемого «председателя координационного народного совета Луганской области». Он принимал активное участие в организации и проведении в регионе антиконституционного «референдума» 2014 о создании «ЛНР». Злоумышленнику не удалось долго удержаться на руководящих позициях в самозваных «органах власти»». Вскоре его оттеснили новые «фавориты» пророссийских террористов.
По оперативной информации, в течение нескольких лет бывший чиновник пытался заниматься бизнесом на временно оккупированной территории. Однако впоследствии он осознал отсутствие каких-либо перспектив в так называемой «ЛНР», решил получить загранпаспорт, приобрести недвижимость и легализоваться на контролируемой правительством территории Украины. В ходе тщательно спланированной операции сотрудники СБУ установили местонахождение злоумышленника в Северодонецке.
Фигуранту сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное представителем власти, или повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или соединенное с разжиганием национальной или религиозной вражды) Уголовного кодекса Украины.
Сообщнику оккупантов грозит до 10 лет лишения свободы.
Мероприятия по разоблачению правонарушителя осуществлено под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области.
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