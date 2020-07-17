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Крестникам необходимо быть послушным своим духовным родителям, молиться за них и по возможности, всегда оказывать им поддержку.

Фото: Kolobok.ua 

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Украинской Православной Церкви Андрей Чиженко в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Многие крестники, когда вырастают, не знают, как выглядят их крестные родители. Все это пережиток советского времени, когда, собственно говоря, родители выбирали восприемников для своих детей из маловоцерковленных или невоцерковленных людей. Таких, как они сами. Поэтому крестные родители и не знали о своих обязанностях. Покрестили, а потом забыли. Перестали общаться семьями, разъехались, уехали в другой город и даже уже сейчас не вспомнят внешний вид друг друга. Такое бывает часто. И это очень печально. Так, конечно, быть не должно», - подчеркнул священник.

По словам иерея Андрея Чиженко, восприемник является для своего крестника духовным учителем, вводящим его в Церковь и ведущим его по жизни.

«У крестника есть главная обязанность перед своим восприемником. Это послушание (в том случае, если воспитание восприемником своего духовного чада не противоречит христианскому вероучению). Послушание как единокровным, так и духовным родителям (восприемникам) очень важно и с точки зрения православного воспитания, и с точки зрения спасения души, и с точки зрения земного (материального) благополучия. Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И за сыновнее послушание, выказанное родителям, очень щедро вознаграждает. Например, долгожительством, как это сказано в 5-й заповеди Божией», - отметил священник.

Он рассказал, что крестник должен молится за своих крестных.

«Мы должны молиться о своих крестных отцах и матерях, вписать их имена в синодик, подавать за них записочки на Литургии, молебны (если это возможно по канонам Церкви, т. е. если в течение жизни восприемники  не уклонились в ересь или раскол, и если не являются самоубийцами, в случае их смерти), также нужно молиться дома о них как за самых родных, наряду с родителями, людей», - напомнил иерей Андрей.

Кроме того, для крестника важно не терять связи с восприемниками, участвовать в их жизни, поскольку в сущности, вы члены одной семьи – духовные родственники.

«Сегодня мы должны сделать все возможное, чтобы приобрести, открыть для себя эту уже существующую святую связь «крестные родители-крестники», соединение которой было благословлено Самой Пресвятой Троицей», - заключил священник.
ForUm

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