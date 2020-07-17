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Ключ ко смирению - в правильном отношении к себе и окружающим, что поможет обрести тот способ взаимодействия с миром, который сделает человека счастливым.

Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви , об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в своем комментарии «ФОМА в Украине».

«С одной стороны, быть смиренным легко и просто, с другой - это недостижимая высота.

Если человек нащупает тот единственно верный алгоритм, способ проживания, общения, взаимодействия, он будет спокоен и счастлив. Все подсказки и прямые указания, как этого достичь, есть в Священном Писании.  Каждый может найти сказанное лично для него. И эта универсальность Писания позволяет абсолютно всем людям погрузиться в его Божественную стихию - каждому на свою глубину», - отметил митрополит Антоний.

Он объяснил, что смирение – это, прежде всего, доверие Богу.

 «Смирение - это полный отрыв от себя, своих возможностей, планов, установок. Существует только один план — во всем и всегда доверять Богу, верить в Его благое руководство и святую волю. Это сделать легко и в то же время очень трудно. Легко тем, кто полностью «перезагрузится» на спасительную волну. Это требует волевого усилия и искреннего желания. Тот же, кто будет держаться за старое, хоть в малом, тот будет постоянно мучиться и страдать. Здесь не может быть полумер. Или жизнь по новым правилам с Богом, по Его воле, или жизнь по своей воле и своему желанию», - подчеркнул владыка.

По его словам, смиренная душа спокойна и пребывает в счастье.

«Смиренная душа - успокоившаяся, не мятущаяся душа. Как сказал преподобный Силуан Афонский: «Смиренная душа исполнена любви и не ищет первенства, но всем желает добра и всем бывает довольна», - процитировал владыка слова известного афонского подвижника.
ForUm

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