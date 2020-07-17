Минобороны Азербайджана пригрозило ракетным ударом по армянской АЭС, сообщает государственное азербайджанское агентство АЗЕРТАДЖ. На такую ​​возможность намекнул начальник пресс-службы Министерства обороны, полковник Вагиф Даргяхлы, передает Радио Свобода.

«Армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, находящихся на вооружении нашей армии, позволяют с высокой точностью поразить Мецаморскую АЭС, что может привести к большой катастрофе для Армении», - цитирует полковника агентство.

О возможности нанесения удара по АЭС Даргяхлы заявил, комментируя сообщения о возможности нанесения Арменией удара по гребле Мингечевирского водохранилища, что привело бы к затоплению больших территорий.

Армянская АЭС введена в эксплуатацию в 1976 году. Станция обеспечивает выработку примерно трети всей электроэнергии в стране, но с 1 июля она остановлена на ремонт до 3 сентября.

Армения и Азербайджан ведут бои на границе между странами с 12 июля. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, в частности генерал-майор Полад Хашимов. Армения заявила о четырех погибших и десяти раненых со своей стороны. Бои проходят далеко от Нагорного Карабаха, в котором противостояние двух стран обычно остро.