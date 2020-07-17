Министр обороны Андрей Таран заявляет, что в настоящее время не обнаружены признаки непосредственной подготовки к активным боевым действиям российских оккупационных войск вблизи административной границы Херсонской области с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. Как передает УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте.



«В течение последнего месяца в средствах массовой информации появилось много сообщений о возможности осуществления вооруженного нападения Российской Федерации, активизации боевых действий именно на Крымском направлении ... В настоящее время признаков непосредственной подготовки к активным боевым действиям российских оккупационных войск вблизи административной границы Херсонской области с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым не обнаружено. На полуострове не фиксируются действия по созданию ударных группировок», - заявил Таран.

Вместе с тем, отметил он, помня о непредсказуемости решений, в первую очередь, политического руководства РФ, а также военно-политического руководства Вооруженных сил РФ, Вооруженные силы Украины «осуществляют определенные меры для предотвращения и оказания соответствующего отпора возможным действиям со стороны вооруженных сил РФ».

Напомним, командующий Военно-Морских сил Украины Алексей Неижпапа заявил, что Украина готовится к возможной полномасштабной военной конфронтации с Россией.

В свою очередь командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев заявил, что по состоянию на сегодня непосредственной угрозы вторжения на территорию Украины со стороны Российской Федерации нет, однако украинская армия готовится к любым сценариям.