В Запорожье руководители религиозных общин области подписали совместное обращение к Президенту Зеленскому, главе Верховной Рады и народным депутатам с призывом отменить введение скандальных законопроектов, противоречащих христианским ценностям.

Фото: Телеграм митрополита Луки

Как сообщает Центр информации УПЦ, фото обращения опубликовал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) в своем Телеграм-канале.

«Выражаем свою обеспокоенность по поводу проекта Закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (относительно противодействий преступлениям на почве ненависти по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности) (№3316), проекта Закона о СМИ (№ 2693-д), и принятия Закона о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр (№ 2285-д)», - отметили главы религиозных общин региона.

В обращении к властям они аргументировали свою позицию тем, что поддержка Закона, легализирующего игорный бизнес, по своей сути, является пропагандой азартных игр в Украине, а с религиозной точки зрения - греха.

«Мы, как верующие люди, не имеем права молчать. Азарт является духовным заболеванием, а согласно данному Закону, принятому Верховной Радой, государство открыто поддерживает эту болезнь. В сегодняшней день, когда весь мир борется с пандемией, когда у людей не хватает средств для приобретения необходимого, а финансовые учреждения отказывают в помощи, народные избранники легализовали возможность представителям игорного бизнеса отнять сбережения, что остались у людей, давая им воображаемую надежду на моментальное обогащение, фактически соблазняя к греху, который нередко приводит к самоубийству», - подчеркнули авторы обращения.

Они напомнили, что духовной точки зрения легализация греха азартных игр может привести к дальнейшему нивелированию моральных ценностей и узакониванию наркотиков, педофилии и проституции.

«Проекты Закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (относительно противодействий преступлениям на почве ненависти по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности) (№3316) и Закона о медиа (№ 2693-д) фактически легализуют грех содомии, который с медицинской точки зрения до 9-й редакции Международной классификации болезней Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) классифицировался как заболевание, которое относилось к группе психосексуальных расстройств», - заявили авторы обращения.

Они призвали Президента и народных депутатов отменить введение скандальных законопроектов.

«Мы, от имени своей паствы, выражаем категорическое несогласие с вышеизложенными законодательными актами. Вы - избранный народом Украины Президент, человек, на которого надеется нация, должны принимать во внимание, что более 80% граждан Украины исповедуют христианство. Если Вам и народным депутатам более важна забота об украинском народе, который избрал Вас, а не благодарность представителей игорного бизнеса и пропагандистов гомосексуализма, то настоятельно просим отменить введение указанных законодательных актов, которые являются не только богопротивными, но и аморальными», - резюмировали главы христианских Церквей Запорожской области.