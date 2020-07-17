Уровень заработной платы медицинских работников, который действует на протяжении всех лет независимости Украины, является стыдным. И стыдно так ценить медиков, к которым люди обращаются за здоровьем. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает 112 Украина.

«Я всегда считал, что тот уровень заработной платы медицинских работников - просто недопустимо. Мы последовательно должны вывести заработную плату наших медицинских работников на достойный, адекватный, справедливый уровень, на котором она должна быть. Что касается конкретных цифр, то я считаю, что минимальная зарплата врача, который приходит после интернатуры, должна быть в пределах 20-25 тыс. грн. И это мы считаем справедливым уровнем для начала карьеры медицинского работника, врача», - сказал он.

Что касается повышения, которое будет происходить с 1 сентября 2020 года, то оно рассчитано на то, что зарплата будет повышена максимум на 3,5 тыс. грн.

«Одновременно за один день сделать повышение заработной платы до тех цифр, которые я озвучил, то есть до 20-25 тыс. грн, - это достаточно трудно. Но я хочу подчеркнуть, что я не припоминаю, чтобы в другие времена власть повышала заработную плату нашим медицинским работникам. Так что мы двигаемся в этом направлении и я буду отстаивать постоянно повышение заработной платы и буду бороться за работу каждого нашего врача и медицинского работника, чтобы она была правильно оценена в нашей стране», - подытожил министр.