Глава исполкома Национального совета реформ Михаил Саакашвили анонсировал проведение в Украине очередной кардинальной судебной реформы. Адвокат, правозащитник Татьяна Монтян считает, что и эта попытка провести судебную реформу потерпит крах так же, как все предыдущие. Украинцы не получит справедливое правосудие, но зависимая судебная система позволит иностранным структурам взять под свой контроль остатки украинских ресурсов.

«Это очередной самопиар Саакашвили. У нас и предыдущие реформы толком не окончены, вернее, они успели развалить то, что было раньше, но не смогли создать что-то новое. Думаю, что новые реформаторские потуги постигнет таже судьба, я в этом практически уверена», - отметила юрист.

То, что главными лоббистами новой судебной реформы выступают всевозможные грантовые активисты, Монтян связывает не только с их личной финансовой заинтересованностью.

«У нас всегда главными локомотивами, главными пиарщиками каких-либо реформ выступают «грантоеды», потому что они на этом зарабатывают. Но в добавок все «грантоедские» структуры у нас в основном связаны с Соросом и ему подобными и другой цели, кроме как развалить полностью все, что у нас тут каким то чудом еще дышит на ладан, они не имеют. Все их реформы направлены на уничтожение старого, а потом: «ну, нового не создали, так получилось». Так уже получилось с полицией, с прокуратурой, с судебной системой и со всем остальным тоже», - возмущена юрист.

Она также категорически против предложения, чтобы отбором судей в Украине должны заниматься иностранцы.

«Это незаконно и не соответствует Конституции. Да и откуда иностранцам знать, кто у нас хороший судья, а кто плохой? У нас и так уже система такая, что ни один вменяемый человек в судьи не пойдет.Если еще эту систему сделать жестче и ввести каких-то иностранцев, то страшно представить, что это будет. Это будут глубоко зависимые люди, причем зависимые от иностранных государств. Зачем нам такие суды?», - заявляет юрист.

По ее мнению, стоило бы отказаться от иностранной помощи и делать реформу силами украинских специалистов.

«Хотелось бы отказаться, но я, честно говоря, в большом сомнении, что те, кто пришел к власти, имеют для этого какую-то политическую волю и возможности. Потому что,если они будут «плохо себя вести» - опять «улетят» из власти на очередном майдане», - предрекает Монтян.

Она в целом не верит в том, что в Украине еще можно исправить ситуацию, когда в судебной системе страны не хватает около 50% судей и люди не могут получить доступ к правосудию.

«Инициаторам «реформ»плевать на простых украинцев. Им главное, чтобы когда речь зайдет о важных для иностранцев делах по разграблению оставшегося в Украине ресурса, чтобы все без сюрпризов перешло в нужные руки. Судьба аборигенов при этом вообще никого не волнует. Сколько времени в огромном количестве районов вообще нет ни одного судьи? Кто-то спешит заполнять эти вакансии? – Нет, конечно, потому что на территории этих районов нет ничего важного для наших западных «друзей». А то, что бедным аборигенам невозможно ни развестись, ни унаследовать, ни имущество поделить, вообще никого не колышет. Все эти реформы направлены только на одно - чтобы сформировать такой судейский корпус, который обслужит интересы иностранцев по разграблению остатков украинских ресурсов», - полагает юрист.