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Новый и.о. директора ГП «Коневодство Украины» Евгений Веретюк и его заместитель Катерина Рожкова являются ставленниками конюха экс-президента Януковича, владельца конного завода «Миллениум» Константина Згары. Об этом сообщается в расследовании газеты «Правдошукач».

Газета сообщает, что 14 июля 2020 года министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко подписал приказ о назначении Евгения Веретюка и.о. директора ГП «Коневодство Украины».

«Есть сведения, что Петрашко назначил Веретюка по указанию главы Офиса Президента Андрея Ермака. Веретюк был помощником Азарова и связан со Згарой. Его представляли на предприятии вместе с новым-старым заместителем Катериной Рожковой, которая работала на этой должности при Згаре и остается его человеком. Згара и Рожкова сейчас активно хозяйничают на предприятии» – отмечается в расследовании.

«Коневодство Украины» владеет 43 тыс. га земли и 15-ю филиалами и имеет огромный рыночный потенциал, утверждает газета. При Януковиче начался развал и искусственное банкротство предприятия. Во время Революции Достоинства конюх Януковича временно оказался не у дел, и появилась надежда на развитие украинского коневодства. В период с 2014 по 2019 год поголовье лошадей было увеличено с 1000 до 2500 голов. Конный спорт развивался, проводились скачки. Предприятие получало прибыль.

По данным журналистского расследования, за последний год «Коневодство Украины» понесло убытки в сумме 250 млн. грн. Этот ущерб связан с бизнес-схемами структур владельца конного завода «Миллениум» Константина Згары и владельца агрохолдинга «Деметра» Геннадия Сидоренко, в частности, проведением несогласованных сельскохозяйственных работ на землях госпредприятия, которые оплачиваются по завышенным расценкам.

Также в расследовании упоминается, что общественность возмущена политикой уничтожения конных заводов и коневодства в целом ради продажи земли госпредприятия.
ForUm

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