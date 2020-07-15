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Сегодня, 15 июля, на своем заседании правительство одобрило проект постановления КМУ «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 30 декабря 2015 № 1147», которым устанавливается запрет на ввоз на таможенную территорию Украины железнодорожных вагонов, предыдущими владельцами которых были предприятия-резиденты Российской Федерации, или они были приписаны к железнодорожной службы РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

«Постановлением КМУ от 30 декабря 2015 №1147 уже введен запрет к ввозу на таможенную территорию Украины железнодорожных вагонов, которые были в пользовании, и ввозимых в таможенном режиме импорта, происходящих из Российской Федерации. Однако в то же время с ноября прошлого года юридическими лицами-резидентами Украины было приобретено 1165 вагонов, страной происхождения которых не была Российская Федерация. Из них предыдущим владельцем 608 вагонов были предприятия-резиденты Российской Федерации, а 15 вагонов были в собственности предприятий-резидентов Российской Федерации с 2014 года. Чтобы такие подвижные составы тоже подпадали под действие запрета, мы внесли соответствующие изменения в постановление, которые сегодня и поддержал правительство. Благодарен коллегам за принятое решение», - отметил глава Министерства Владислав Криклий.

Согласно новым изменениям, предусматривается установление запрета на ввоз на таможенную территорию Украины железнодорожных вагонов импорта, бывших в употреблении, и которые ввозятся в таможенном режиме импорта, среди железнодорожных администраций приписки которых с 20 февраля 2014 есть или была железнодорожная администрация Российской Федерации.
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