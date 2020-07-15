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В столичном Богоявленском храме УПЦ родственникам людей, страдающих от алкогольной и наркотической зависимостей, оказывают психологическую помощь.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Mitropolia.kiev.ua, группа взаимопомощи собирается дважды в неделю. Встречи проводятся уже 8 лет.

«Каждый, кого вы увидите на группе взаимопомощи, на собственном опыте знает, что значит жить и любить зависимого человека. Каждый из нас прошел долгий путь исцеления своей боли и трансформации отношений с зависимым человеком. Мы готовы выслушать вас, поделиться собственным опытом, помочь», – говорят организаторы.

Участники группы встречаются по понедельникам и четвергам в 17.00.

Встречи проходят по адресу: Киев, Дарницкий район, ул. Е. Пчелки 3-Б, храм Богоявления.

Контактный номер: 067-234-39-01.

Также в УПЦ уже шесть лет действует Всеукраинская служба духовной поддержки «НАДЕЖДА ДОВЕРИЕ ОНЛАЙН 0 800 502686».

Главная цель телефонной службы – благотворительная духовная поддержка населения Украины. В проекте задействованы священники Украинской Православной Церкви, готовые ответить на вопросы духовной жизни.

Колл-центр работает ежедневно с 12:00 до 20:00 (в субботу 12:00-16:00). Звонки по номеру 0 800 502 686 бесплатные для жителей Украины. Беседа – конфиденциальна

Для склонных к тревоге и страхам людей в Телеграме священником УПЦ создан чат психологической поддержки.
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