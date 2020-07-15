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Вышел юбилейный номер журнала «ФОМА в Украине».

Фото: «ФОМА в Украине»

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт издания, первый номер «ФОМА в Украине» вышел накануне Пасхи 2012 года.

«Как всё начиналось? Какие задачи стояли перед нашим изданием, насколько удалось реализовать их за восемь лет проекта? Каким видится его будущее? На эти вопросы ответили люди, которые стояли у истоков проекта: Владимир Легойда, Анна Безлюдная и Антон Никитин», - рассказали в редакции журнала.

«У «ФОМЫ» очень качественная аудитория, потому что человек, который в современном мире читает этот журнал, — это человек, безусловно, думающий, это человек развитый, умный и глубокий. Мы никогда не скатывались в попсу, не шли на поводу у конъюнктуры… И я думаю, что даже по этим меркам сам факт существования журнала в наших странах на протяжении стольких лет, сам факт выхода сотого номера «ФОМЫ в Украине» и наличия живой читательской реакции на наши публикации — это есть тот главный успех, о котором мы можем сегодня говорить», - отметил Владимир Легойда.

Кроме того, в юбилейный номер вошла заметка митрополита Антония о том, какие есть пути к достижению добродетели смирения и почему важно стараться её в себе взращивать, а также ответ психолога, как правильно пользоваться аскетическим инструментом под названием «самоукорение», а также такой эмоцией, как гнев.

В постоянную рубрику «Вера» вошли интервью с двумя киевскими священниками — носителями имён первоверховных апостолов Петра и Павла.

«Один из них — священник, раскопавший «Киевский Иерусалим», вдохновитель и участник движения велопаломничества. Второй — духовник юных борцов, строящий кафедральный собор УПЦ. Оба рассказали о своём приходе к вере и священническому служению, а также о своих небесных покровителях», - поделились издатели.

Ознакомиться с материалами издания и приобрести архивные номера «ФОМЫ в Украине» по специальным ценам можно тут.

 
ForUm

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