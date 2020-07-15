В Польше убили 26-летнюю украинку. Трагедия случилась 14 июля в городе Пулавы. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на местное издание radio.lublin.pl.



«В жилом доме по адресу ул. 6 августа в Пулавах было совершено убийство молодой женщины. Жертвой является 26-летняя украинка, на которую нападал с ножом 45-летний гражданин Молдовы. Несмотря на все усилия врачей, женщина скончалась в больнице», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что мужчина и женщина жили в одном доме, работали на заводе по переработке фруктов. «Между 26-летней женщиной и ее другом возник спор перед домом. Мужчина затащил женщину в здание, где напал на нее», - рассказали в полиции Польши.

45-летнего гражданина Молдовы полиция задержала на месте происшествия. По словам польских правоохранителей, у мужчины при себе был нож, с которым он, вероятно, напал на жертву. Мотив преступления пока не известен. На местах ЧП работают следователи. За содеянное мужчине грозит пожизненное заключение.