Действия властей Золочева относительно общины Украинской Православной Церкви являются незаконными.
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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Львовской епархии, об этом митрополит Филарет (Кучеров) рассказал в эфире телеканала ZIK.
«В Золочеве священник нашей епархии (иерей Максим Йоенко – Ред.) приобрел жилье, получил все разрешительные документы на реконструкцию помещения. Он начал проводить эту реконструкцию. На территории установили ограду, на которую также есть разрешение и определение границ главного архитектора района», – рассказал митрополит Филарет.
Он отметил, что никакого строительства храма УПЦ в Золочеве не происходит.
По его словам, верующие УПЦ, которые ранее посещали храм во Львове, всего лишь попросили священника Максима Йоенко совершать у него на дому богослужения и молебны. Клирик УПЦ согласился, и на его частной территории община начала совершать богослужения.
«После того, как узнали (об этом – Ред.) представители власти и священники другой конфессии, они обратились к мэру Золочева запретить присутствие общины на территории города и запретить строительство храма. Хотя там храм не строится, а сейчас проводится реконструкция здания», – подчеркнул митрополит Филарет.
Митрополит Филарет рассказал, что священнослужитель УПЦ подал заявление в полицию и напомнил об акте вандализма, который совершили ночью 13 июля, когда неизвестные облили краской дом священника и нанесли на забор надписи «геть РПЦ», «кровь на ваших руках», пятна «крови» и нацистские символы.
Как сообщалось ранее, вандалы атаковали дом священника УПЦ.
14.07.2020 в Золочеве активисты во главе с мэром города пришли к дому священника УПЦ и провели акцию протеста против строительства храма.
Юридический отдел УПЦ заявил, что местные власти нарушают конституционные права верующих УПЦ, их действия подпадают под статьи Уголовного кодекса.
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