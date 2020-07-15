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По состоянию на утро 15 июля в мире в целом подтверждено свыше 13,46 млн заражений COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer, сообщает Укринформ.

Так, число случаев коронавируса в целом составляет по состоянию на утро среды 13 462 873, из которых 581 317 - летальные, а 7 852 445 человек уже успели вылечиться от COVID-19.

В тройку лидеров по количеству заражений входят США (3 545 077), Бразилия (1 931 204) и Индия (937 487). На четвертом месте - РФ (739 947).

 
ForUm

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