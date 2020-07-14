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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии» № 719-ІХ, который Верховная Рада приняла 17 июня 2020. Об этом  ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Целью закона является полное погашение задолженности, которая образовалась на оптовом рынке электроэнергии.

Согласно документу, погашение задолженности осуществляется путем применения процедуры взаиморасчетов, перевод долга и уступки права требования, погашение (списание) задолженности за счет средств государственного бюджета.

Имплементация закона будет способствовать завершению соответствующего этапа внедрения нового рынка электрической энергии и решению проблем финансового состояния предприятий - участников рынка электроэнергии.
ForUm

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